İnternet alışverişinde yeni tehlike: Popüler markalara sahte site

Son araştırmalar, dolandırıcıların, listede Puma, Nike, Guess, Adidas ve daha fazlasının yer aldığı meşru marka sitelerine çok benzeyen sahte web siteleri oluşturma konusunda ustalaştıklarını ortaya çıkardı.

Ayrıntılı kampanyalarda, binlerce alan adı kaydedildi ve şüphelenen müşterileri kandırmak için çok sayıda site kuruldu.

Dolandırıcılar, kurdukları sitenin bilinen bir giyim markasına sahip meşru bir web sitesi olduğu konusunda alıcıları kandırmayı amaçlıyor.

Genellikle bir ülkenin adını ve ardından alan adı için nokta (.) com ekliyor.

Bir müşteri bilmeden web sitesini ziyaret edip sepete bir ürün eklemeye başladığında, dolandırıcılık kampanyası başlıyor.

Kurban, ayakkabı veya pantolon satın aldığında, ürünün taklit bir versiyonuna erişiyor.

Ancak risk, sadece sahte ürün almak değil.

Bu planın endişe verici yanı, dolandırıcıların nerede olduğunuzu, banka pin kodunuzu, e-posta adresinizi ve diğer gizli verilerinizi bilmesi.

Bilgilerinizi potansiyel olarak gelecekteki dolandırıcılık kampanyalarında kullanabilir ve kimlik hırsızlığıyla daha fazla kurbanı kandırılabilir.

Bir giyim web sitesinin gerçek olamayacak kadar iyi olduğuna dair bir önseziye sahip olduğunuzda önlem almanız önemli.

Peki bu konuda ne gibi önlemler alınabilir.

Öncelikle büyük indirimlere aldanmayın: Çevrimiçi olarak yüksek kaliteli markalar arıyorsanız, tekliflere dikkat edin.

Fiyatlarıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, diğer web sitelerinden fiyatlarını araştırın.

URL'yi kontrol edin: Web sitesinin bağlantısı, meşru olup olmadığını gösterebilir.

Bu belirli kampanyadaki dolandırıcılar, genellikle marka adını bir şehir veya ülke ile birleştiren URL'ler oluşturur.

Aranacak tek fark, "http://" yerine basit bir "https://'dir.

Bu küçük fark, banka hesabınızı birçok şekilde ele geçirebilecekleri anlamına gelebilir.

Sponsorlu Google bağlantılarına dikkat edin: Google arama sonuçlarında "Sponsorlu" bölümünde görünen bağlantılara tıklamaktan kaçının. Dolandırıcılar, arama motoru algoritmalarını manipüle etmek için taktikler kullanır, sahte web sitelerini arama sonuçlarının en üstüne yerleştirerek kullanıcıların şüphelenmeyen kullanıcıların sitelere tıklama olasılığını artırır.

Herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce dikkatli olun ve arama sonuçlarını dikkatlice değerlendirin.

Güvenilir antivirüs yazılımı kullanın: Kendinizi çevrimiçi dolandırıcılardan korumanın anahtarı bu olduğundan, kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımınızın güncellendiğinden emin olun.

Bu temel ipuçlarını izleyerek, çevrimiçi giyim markalarını taklit eden dolandırıcıların kurbanı olma riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Tetikte kalın, proaktif olun ve çevrimiçi güvenliğinize öncelik verin .