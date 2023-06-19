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Dünya
The Guardian 19.06.2023 07:54

İngiltere'de çevreyi kirleten araçlar iki kat fazla park ücreti ödeyecek

İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Lambeth'te belediye çevreyi daha fazla kirleten arabaların iki kattan fazla park ücreti ödemesine karar verdi.

İngiltere'de çevreyi kirleten araçlar iki kat fazla park ücreti ödeyecek

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Lambeth bölgesinde emisyona dayalı park ücreti uygulaması başladı.

Artık çevreyi kirleten araçlar daha yüksek ücret ödeyecek.

Uygulamanın diğer bölgelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Lambeth'te artık bir arabayı park etmek için 26 farklı ücret bandı var. Bu fark vergi bandına ve dizel ek ücreti olup olmadığına bağlı olarak değişiyor.

Güney Londra'daki Waterloo istasyonunun yakınındaki bir park yerinin maliyeti,  şu anda saatte 6,30 sterlin ile 13,23 sterlin arasında değişiyor.

30 Mayıs'ta başlatılan ücretlere ilişkin istişare, halihazırda CO2 emisyonlarına dayalı olan sakinlerin park izinleri için yeni bir fiyatlandırma yapısını içeriyor.

En yüksek bandın yıllık maliyeti 340,73 sterlinden 500 sterline yükseldi ve Euro 6 emisyon standartlarına uymayan bir dizel araç için yıllık 140 sterlin ek ücret alınıyor.

Lambeth, hava kalitesinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve çok çeşitli müdahalelerin gerekli olduğunu belirterek, muhalefete rağmen değişiklikleri hayata geçirdi.

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Çevre Kirliliği İngiltere Karbon emisyonu
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