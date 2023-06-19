Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 19.06.2023 07:51

Yer altından çekilen su miktarı Dünya'nın dönüş eksenini kaydırdı

Yeni bir araştırmaya göre insanlar yer altından o kadar fazla su çektiler ki, Dünya'nın dönüş ekseni sadece 20 yılda yaklaşık 80 cm doğuya kaydı.

Yer altından çekilen su miktarı Dünya'nın dönüş eksenini kaydırdı

Dünya'nın coğrafi kutbundaki kaymayı inceleyen araştırmacılar yer altı sularının etkisi olmadan böyle bir değişimin mümkün olmayacağını söylüyor.

Dünya'nın kendi etrafında döndüğü eksen sabit ve durağan bir yapıda değil.

Yerküre Kuzey ve Güney Kutuplarından geçen hayali bir çizgi olan dönme ekseni üzerinde dönerken sürüklenip yalpalanıyor.

Dönme eksenindeki bu hareketler kutup gezinmesi olarak adlandırılıyor.

Kuzey Kutup noktasının her yıl 10 metre genişliğinde bir çember çizdiği biliniyor.

Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi'ne (NASA) göre 20'inci yüzyılda Dünya'nın dönüş ekseninin yılda 4 cm kaydığını bulunmuştu.

Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yerkürenin dönüşünde kaymaya neden olduğunu bulmuştu.

Ancak yer altı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti.

Sıradaki Haber
On yıl aynı rakamları oynadı, sonunda ikramiyeyi kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
Sakarya'da tıra çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
08:32
Samsun kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
08:05
İngiltere'de çevreyi kirleten araçlar iki kat fazla park ücreti ödeyecek
07:41
On yıl aynı rakamları oynadı, sonunda ikramiyeyi kazandı
07:32
Arkeologlar çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
07:21
Çad askerleri, Sudan sınırında Fransız askerleri gözaltına aldı
İngiltere'de "Luton Türk Kültür Festivali" düzenlendi
İngiltere'de "Luton Türk Kültür Festivali" düzenlendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçik ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçik ile görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ