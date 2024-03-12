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Dünya
AA 12.03.2024 13:45

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 555'e yükseldi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah, Cenin ve El Halil kentleri ile Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 555'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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