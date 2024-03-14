İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail güçleri Batı Şeria'da baskınlarına devam etti.

İsrail güçleri, dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya, Eriha, Kudüs ve El Halil kentlerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 585'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.