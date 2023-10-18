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Dünya
AA 18.10.2023 17:48

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi daha öldürmesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 64'e çıktı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramallah’ın Şakba beldesinde 2 kişinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, onlarca Filistinli gösterici ile İsrail güçleri arasında Şakba'nın girişinde arbede çıktığını ve İsrail güçlerinin plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiğini söyledi.

Filistinliler ile İsrail güçleri arasında Ramallah ile El-Bire kentleri girişlerinde de arbede yaşandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Şakba'da İsrail ordusunun öldürdüğü kişilerin 17 yaşındaki Kays Teym Şeleş ve 15 yaşındaki Halil Muhammed Halil olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 64'e yükseldi.

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