Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 18.10.2023 17:37

İsrail'de siren sesleri yükseliyor

İsrail ordusu İsrail'in kuzey kasabalarında gelen füzelere karşı uyarmak için sirenler çaldığını söyledi. Lübnan sınırı bombalanıyor.

İsrail'de siren sesleri yükseliyor

Hizbullah'tan yapılan açıklama, örgüte yakınlığıyla bilenen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'e ait sınırdaki askeri toplanma üssü ve gözetleme kulesinin güdümlü füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Saldırı nedeniyle İsrail tarafında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

 İsrail'den karşılık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan füze saldırısı gerçekleştirildiği, bunu karşılık verildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'daki 2 askeri hedefi vurduğu aktarılan açıklamada, Lübnan'dan hafif silahlarla da Şebaa Çiftlikleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik ateş açıldığı ve karşılık verildiği kaydedildi.

Sıradaki Haber
ABD, BM Güvenlik Konseyinde çatışmalara ara verilmesini isteyen tasarıyı veto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:03
İsrail: Mısır’dan Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacağız
18:48
İrlanda Cumhurbaşkanı: İsrail'in hastane saldırısı kesinlikle savaş suçu olarak incelenmeli
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırım derecesine varan saldırının faillerini lanetliyorum
18:34
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
18:51
Gazze'de mülteci kampındaki camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var
18:01
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in yaptığı modern tarihin en büyük katliamlarından biri
Sakaryalı çocuklar, hayatlarını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı
Sakaryalı çocuklar, hayatlarını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı
FOTO FOKUS
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ