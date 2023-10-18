Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşlarından WFP'nin İcra Direktörü McCain, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

McCain, "Siviller ve onların güvendiği hizmetler asla hedef olmamalıdır. Malzemelerin Gazze'ye ulaşması ve sivillerin hayat kurtaran yardımları güvenli şekilde alabilmesi için şimdi insani yardım erişimine ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

WFP, dün de Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için sürekli erişim çağrısı yapmıştı.