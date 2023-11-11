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Dünya
AA 11.11.2023 06:17

İsrail güçleri, gece boyu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

İsrail güçleri, gece boyu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında başta Cenin olmak üzere Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

Cenin'in güneyindeki Sile ez-Zahr beldesine düzenlenen baskınlara Filistinliler ateş açarak karşılık verdi. Çatışmaların halen sürdüğü ifade edildi.

Nablus'un güneyi ile doğusundaki noktalarda evlere düzenlenen baskınlarda da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Aynı şekilde, El-Halil'in Yatta beldesi, Ramallah'taki Celezun Mülteci Kampı ile Beytüllahim'deki Beyt Feccar beldesinde de benzer baskınlar düzenlendi. Baskınlar sırasında gözaltılar olduğu belirtilirken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Ayrıca, Batı Şeria'nın farklı noktalarında, Gazze'ye destek için gösteri yürüyüşleri yapıldı.

İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 182 Filistinli öldürüldü.

Filistin Esirler Cemiyetinin 10 Kasım'da güncellediği verilere göre ise İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda şu ana kadar 2 bin 400 Filistinli gözaltına alındı.

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Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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