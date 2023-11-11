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Dünya
AA 11.11.2023 04:47

Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinden Hamas'ın sorumlu olduğunu savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki sivil ölümlerinden İsrail'in değil Hamas'ın sorumlu olduğunu belirtti.

Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinden Hamas'ın sorumlu olduğunu savundu

Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Gazze'ye yönelik saldırılarda sivillerin öldüğü ve İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği" yönündeki sözlerinin ardından Başbakanlık ofisinden yazılı açıklamada bulundu.

Netanyahu, "Sivillere yönelik her türlü zararın sorumluluğu İsrail'e değil Hamas'a aittir" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in, terör örgütünün yüzlerce İsrailliyi vahşice katletmesi ve 200'den fazla İsrailliyi rehin alması" nedeniyle savaşa girdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail, sivillere zarar vermemek için elinden geleni yapıp onları savaş alanlarını terk etmeye çağırırken Hamas'ın sivillerin güvenli bölgelere gitmesini engellemek için elinden geleni yaptığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.

Macron'dan İsrail'e 'sivilleri bombalamayı durdurma' çağrısı
Macron'dan İsrail'e 'sivilleri bombalamayı durdurma' çağrısı

"Hamas kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı acımasızca rehin tutarak insanlık suçu işliyor. Okulları, camileri ve hastaneleri terör komuta merkezleri olarak kullanıyor" diyen Netanyahu şöyle devam etti:

"Bugün Hamas'ın Gazze'de işlediği suçlar, yarın Paris'te, New York'ta ve tüm dünyada işlenecek. Dünya liderleri İsrail'i değil Hamas'ı kınamalı."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta, "Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum." demişti.

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