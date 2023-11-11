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Dünya
AA 11.11.2023 04:36

Gazze'nin güneyine göç edenler: Kıyamet gününün dehşetini yaşadık

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılardan kaçarak güneydeki Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinliler, yolda yaşadıklarını "kıyamet dehşetine" benzetti.

Gazze'nin güneyine göç edenler: Kıyamet gününün dehşetini yaşadık
[Fotograf: AA]

Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinli kadınlardan biri AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun onlardan "güvenli koridorları" kullanarak bölgeyi terk etmelerini ve güneye gitmelerini istediğini söyledi.

"Bizi topladılar, alay ettiler, beyaz bayrak açmamızı istediler. Bize doğru ateş açtılar, bizimle alay ettiler ve aşağıladılar, bazı gençleri gözaltına aldılar. Evden çıktıktan sonra bulunduğumuz yere birkaç metre mesafeye roket attılar." diyen Filistinli kadın, eşinin bu roket saldırısında yaralandığını anlattı.

İsrail Gazze'nin güneyine giden sivilleri hedef aldı
İsrail Gazze'nin güneyine giden sivilleri hedef aldı

Filistinli kadın, "Şu anda hayal bile edilemeyecek kadar zor bir durumla karşı karşıyayız. Kıyamet gününün dehşetini yaşadık. Ailemiz 40 kişilik bir aile ve nereye gideceğimiz bilmiyoruz. Aramızda böbrek hastası olan var. Şifa Hastanesi'nde tedavi görüyordu ancak şimdi şiddetli bombardıman nedeniyle oraya gitmesi mümkün değil ve hayatı tehlikede." dedi.

İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç etmeye devam ediyor.

Daha önce de İsrail ordusu, güneye göç eden Filistinlileri hedef almıştı. Gazze'deki hükümetin basın ofisi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in "güvenli koridorlar" olarak tanımladığı yolları kullanarak göç eden Filistinlilerin hedef alınması sonucu çok sayıda kişinin yollarda öldüğünü belirtmişti.

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