Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 3 ölü

Santander yönetim bölgesine bağlı Landazuri kasabasındaki kömür madeninde gaz birikmesi nedeniyle patlama meydana geldi.

Arama kurtarma ekiplerinin uğraşları sonucu 3 madencinin cesedine ulaşıldı.

Santander Risk Yönetimi Ofisi Müdürü Fabian Vargas açıklamasında, 2 madencinin daha göçük altında olduğunu belirtti.

Bölgeye çok sayıda sivil savunma, polis ve madencilerden oluşan gönüllü kuruluşlar sevk edildi.

Yerel medyadan çıkan haberde, kömür madeninin kaçak olduğu ve kapatılması için yasal karar çıkartıldığı bildirildi.