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Dünya
AA 24.02.2024 17:05

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli bir balıkçının teknesine ateş açtı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçı teknesine ateş açtı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli bir balıkçının teknesine ateş açtı
[Fotograf: AA]

Bir İsrail askeri botunun, balıkçı teknesine ateş açtığı anlar kameralara yansıdı. Filistinli balıkçının, yoğun ateşten kaçmak için hızlı bir şekilde kürek çekmeye çalıştığı görüldü.

İsrail güçlerinin ısrarla ateş açmaya devam etmesi üzerine teknede büyük maddi hasar oluştururken Filistinli balıkçı kıyıya ulaşmayı başardı.

İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle büyük bir kıtlığın yaşandığı Gazze'de yiyecek temini için avlanmaya çıkan Filistinliler, İsrail tarafından hedef alınıyor.

Son olarak, İsrail'in, Gazze Şeridi sahilinde bir tekneyi bombalaması sonucu hayatını kaybeden iki balıkçının cesedi 9 Şubat'ta Refah kenti sahiline vurmuştu.

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