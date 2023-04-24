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Dünya
AA 24.04.2023 14:01

İsrail güçleri, Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bir mülteci kampına düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdüğü, 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail güçleri, Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Eriha ve El-Ağvar Valisi Cihad Ebu el-Asel, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini belirtti.

Açıklamada, "Akabe Cebr Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında işgalcilerin kurşunlarıyla yaralanan Filistinli genç Süleyman Ayiş hayatını kaybetti, naaşı ise işgalciler tarafından alıkonuldu." ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin düzenlediği baskın nedeniyle kampta gerginlik yaşandı.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik kaplı kauçuk mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanırken Filistinliler ise askerlere lastik yakarak ve araçlarına taş ile cam şişe atarak karşılık verdi.

İsrail güçleri ikisi yaralı halde 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri yaralı haldeki Ahmed Avde Mukayti ile İbrahim Habeş'in yanı sıra Hussam Ferah'ı da gözaltına aldı.

Filistinli Süleyman Ayiş'in de yaralı halde gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Baskına ilişkin İsrail ordusundan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri Filistinli gazetecinin evini bastı

Öte yandan İsrail güçleri Beytüllahim'in güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'nda Filistinli gazeteci Usame el-Iyse'nin evine baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail askerlerinin Filistinli gazeteci Usame el-Iyse'nin oğlu Basil'i aradığı aktarıldı.

Filistinli gazeteci Iyse, İsrail askerlerinin, oğlunu gözaltına almak için son 40 günde evine dört kez baskın düzenlediğini, arama esnasında eşyalarına zarar verildiğini söyledi.

Batı Şeria'da bir gecede 30 Filistinliye gözaltı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da pazar akşamından pazartesi sabahına kadar en az 30 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltıların Cenin, Nablus, El Halil, Ramallah, Eriha ve Selfit'te gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

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