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Dünya
AA 24.04.2023 13:51

Almanya’da iki havalimanındaki uyarı grevlerinden dolayı 300’ün üzerinde uçuş iptal oldu

Berlin-Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında çalışan güvenlik personeli, hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretlere artış yapılması talebiyle Verdi Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eyleminde bulundu.

Almanya’da iki havalimanındaki uyarı grevlerinden dolayı 300’ün üzerinde uçuş iptal oldu
[Fotograf: AA]

Berlin-Brandenburg Havalimanı’ndan yapılan açıklamada uyarı grevinden dolayı bugün hiçbir uçağın kalkmadığı belirtildi.

Böylelikle havalimanından kalkacak yaklaşık 220 uçuşun iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Berlin-Brandenburg Havalimanı'na inecek 240 uçuşun yaklaşık 70'inin yapılamadığı aktarıldı.

Hamburg Havalimanı’ndan yapılan açıklamada da grevden olayı 31 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Çalışanlar gösteri yaptı

Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın önündeki Willy-Brandt Meydanı'nda toplanan bir grup çalışan gösteri yaptı.

Verdi Sendikasından Enrico Rümker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada hava ve yolcu güvenliği ile personel ve eşya kontrol noktalarında çalışanların grev yaptığını belirtti.

3 yıldan beri hafta sonu, resmi tatil günlerinde ve fazla mesai yapan çalışanlara verilen ek ücretlerin artırılması konusunda işverenlerle müzakerelerde bulunduklarını ifade eden Rümker, işverenlerin şimdiye kadar bu konuda harekete geçmediğini aktardı. Rümker, “İşverenlerin, çalışanlarını ciddiye almasını ümit ediyorum. Çünkü çalışanlar net bir sinyal veriyorlar. Bugün yine hiçbir uçak BER’den kalkmadı. Bu sinyalin ne kadar net olduğunu gösteriyor. Şimdi işverenlerin harekete geçmesi lazım." dedi.

Sendika olarak işverenlerle anlaşmak istediklerini aktaran Rümker, eğer anlaşma olmazsa grevlerin devam edeceğini kaydetti.

Verdi Sendikasının çağrısıyla bu sabah 03.00'te başlayan uyarı grevi gece yarısı sona erecek.

Sendika ile işverenler arasında bir sonraki görüşmeler 27-28 Nisan'da yapılacak.

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