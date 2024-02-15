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Dünya
AA 15.02.2024 10:33

İsrail güçleri, Batı Şeria'ya düzenledikleri gece baskınlarında en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın belde ve şehirlerine düzenlediği baskınlarında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'ya düzenledikleri gece baskınlarında en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Ramallah, el-Bire, Kalkilya, Tulkerim, Nablus ile el Halil ve Beytüllahim şehirlerindeki beldelere ve Eriha'daki Ayn Sultan Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini söyledi.

Nablus ve şehrin batısındaki Ayn Beyt el-Ma Mülteci Kampı'ndaki evlere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ettiği ve en az 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Kalkilya kentinde düzenledikleri baskında bölge halkına gerçek mermiyle müdahale ettiği ve en az 3 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin "Hamas'a destek verdiği" iddiasıyla Ramallah'ta iki matbaaya baskın düzenlediğini ve içindekileri tahrip ettiğini belirtti.

Kaynaklar, İsrail ordusunun Tulkerim'de de 5 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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