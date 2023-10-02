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Dünya
AA 02.10.2023 12:14

İsrail güçleri, Batı Şeria'da öğretmen ve öğrencilerin 27 okula gidişini engelledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde öğretmen ve öğrencilerin 27 okula gidişini engelledi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da öğretmen ve öğrencilerin 27 okula gidişini engelledi
[Temsili fotoğraf: AA]

Yatta İlçe Emniyet Müdürlüğü Halkla İlişkiler Direktörü Cibril Debabese, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Debabese, "İsrail güçleri, El Halil'in güneyindeki köy ve yerleşim bölgelerinin tüm girişlerini kapattı. Böylece bu bölgelerdeki 27 okula öğretmenlerin ve öğrencilerin gidişini engelledi." dedi.

Girişlerin kapatıldığı bölgelerde eğitimin aksadığına dikkati çeken Debabese, İsrail'in bu uygulamasının okula gitme ve eğitim alma hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun El Halil’in güneyindeki birçok beldeye baskın düzenlediğini ve kamera kayıtlarına da el koyduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria, uzun zamandır İsrail askerlerinin baskınlarına ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına tanık oluyor.

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