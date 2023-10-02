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Dünya
İHA 02.10.2023 11:50

Bakü'deki Savaş Ganimetleri Müzesi'ne ilgi arttı

Azerbaycan'ın Karabağ'daki son operasyonlarının ardından, başkent Bakü'de 2021 yılında açılan Savaş Ganimetleri Müzesi'ne ilgi ve ziyaret arttı.

Bakü'deki Savaş Ganimetleri Müzesi'ne ilgi arttı
[Fotograf: İHA]

Azerbaycan, 10 Kasım 2020’de Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası 12 Nisan 2021'de savaşta kullanılan teçhizatları göstermek ve savaşın nasıl kazanıldığını anlatmak için Savaş Ganimetleri Müzesi’ni açmıştı.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da gerçekleştirdiği ve başarılı bir şekilde sona eren Karabağ’da terörle mücadele operasyonunun ardından açık hava müzesine ilgi arttı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çok sayıda öğrenci müzeyi ziyarete gelerek öğretmenlerinden ve gazilerden savaşı dinliyor.

Girişinde Ermenistan ordusuna ait 2 bin aracın plakalarından oluşturulan ve üzerinde “Karabağ Azerbaycan’ındır” yazısı dikkat çeken açık hava müzesinde, vatandaşlar için savaşın nasıl kazanıldığı anlatılan video gösterimi de askeri çadır içerisinde yapılıyor.

Müzenin park kısmında ise dinlenmek için konulan ve savaşta elde edilen askeri teçhizat kutuları üzerine yapılan banklar dikkat çekiyor.

Müzede, ele geçirilen birçok teçhizat sergileniyor

Başkent Bakü’de 5 hektarlık alan üzerine kurulan Savaş Ganimetleri Müzesi’nde, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan ele geçirdiği 300'den fazla silah ve teçhizat ile birlikte 150'ye yakın ağır silahlı ve zırhlı araçlar sergileniyor.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusuna karşı kullandığı İskender-M füzesinin kalıntıları, T-72 tanklarından BMP zırhlı araçlarına, Zastava M-55 uçaksavarlarından Toçka-U ve Smerç füzelerine kadar birçok teçhizat konteynerler içerisinde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. 

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