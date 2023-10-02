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Dünya
AA 02.10.2023 11:19

Azerbaycan'da 74. Uluslararası Uzay Kongresi başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 74. Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress- IAC) başladı.

Azerbaycan'da 74. Uluslararası Uzay Kongresi başladı

Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) organize ettiği, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) platin sponsoru olduğu kongrenin açılışı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla yapıldı.

IAC 2023'te Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve ilk milli astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever tarafından temsil ediliyor. Kongrede ayrıca TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacı da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için onur duyduklarını söyledi.

İkisi telekomünikasyon, biri gözlem olmak üzere üç uyduya sahip olduklarını belirten Aliyev, "Azerbaycan, 10 yıldan fazladır uluslararası uzay kulübünün üyesidir. Azerbaycan, uzay teknolojilerini geliştirmeye devam edecektir. Bu kongre, ülkemizde uzay teknolojisinin gelişmesine yeni ivme kazandıracaktır." dedi.

Aliyev, ülkesinin dış politikası ve ekonomisine ilişkin bilgi vererek, "Dış politikamız tam açıktır. Azerbaycan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi üyesidir. Bu, 200'den fazla ülke ile ilişki demektir. Kıtalar arası ekonomik ve coğrafi köprü rolü oynuyoruz. Uluslararası işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Coğrafi konumumuzu pozitif senaryoların yürütüldüğü mekana dönüştürdük." diye konuştu.

"Azerbaycan, işbirliği yaptığı ülkeler için güvenilir ortaktır"

Azerbaycan'ın girişimi ve katılımıyla hayata geçirilen enerji ve ulaştırma projelerine de atıfta bulunan Aliyev, "Dünyanın enerji güvenliğine katkı sağlıyoruz. Azerbaycan, işbirliği yaptığı ülkeler için güvenilir ortaktır." dedi.

Aliyev, bölgedeki durum ile Karabağ'ın işgaline son vermelerine de değinerek, "İşgalden kurtardığımız bölgeleri yeniden inşa ediyoruz. Şimdi barışa ve işbirliğine odaklandık." şeklinde konuştu.

101 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı kongre, oturum ve sergilerle 6 Ekim'e kadar sürecek.

2026'daki kongrenin, aday ülkelerden Türkiye veya Polonya'da mı yapılacağı da bu kongrede netlik kazanacak.

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