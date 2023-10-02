Avusturya’nın Slovakya sınırında 37 düzensiz göçmen kamyon kasasında yakalandı

Burgenlad polisinden yapılan açıklamada, Klingenbach kasabası sınır kontrol noktasında durdurulan bir kamyonun kasasında 37 düzensiz göçmenin yasa dışı olarak ülkeye girerken yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında 11 çocuğunda bulunduğu göçmenlerden 4’ünün nefes darlığı yaşadığı, bu kişilerin çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Yakalananların polis merkezinde tutulduğu ifade edilen açıklamada, kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu yıl yaklaşık 210 insan kaçakçısının yakalandığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl ülkeye yasa dışı yollarla giren kişi sayısında yüzde 63 düşüş yaşandığı bilgisi paylaşıldı.