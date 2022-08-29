Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı.
Cenin kentinin Kubatiye beldesine baskın düzenleyen askerler ile tepki gösteren bölge sakinleri arasında olaylar çıktı.
Kentteki İbn-i Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha, İsrail askerlerinin yaraladığı 9 Filistinlinin hastaneye getirildiğini açıkladı.
Cuha, yaralıların 14 ila 42 yaşlarında olduğunu aktardı.
İsrail ordusu ise yazılı açıklamasında, Kubatiye beldesinde "askerler ile silahlı kişiler arasında ateş açıldığını" ifade etti.
Yediot Ahranot gazetesi, İsrail askerlerinin bir kişiyi gözaltına aldığını, aranan diğer kişiyi yakalamak için çabalarını sürdürdüğünü yazdı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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