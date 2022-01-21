Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Yaralılara ulaşmada sorun yaşandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde 9 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail askerlerinin olayların yaşandığı bölgedeki yollarda kazı yapması nedeniyle, ambulansların yaralılara ulaşmasında sorun yaşandı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

16 yaşındaki Filistinli bir çocuk da yaralandı

Harem-i İbrahim’de kılınan cuma namazından çıkan Filistinli gençler, yakındaki Bab Ez-Zaviye Mahallesi'nde gösteri düzenledi.

İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlarla karşılık verdi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Bab Ez-Zaviye bölgesindeki müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğun plastik mermiyle yaralandığını aktardı.

Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.