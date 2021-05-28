Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesi yakınlarındaki gösteride Zekeriya Hamayel isimli Filistinli gencin İsrail güçlerince vurulduğu belirtildi.

Göğsünden yaralanan Filistinli gencin vurulduktan kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistinliler, cuma namazı sonrası Beyta beldesi yakınlarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenlemişti.

Filistin Kızılayı'nın daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta'daki gösteriye müdahalesinde 2 kişinin gerçek, 3 kişinin plastik mermiyle, 2 Filistinlinin de düşerek yaralandığı belirtilmişti.