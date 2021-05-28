Çin'in ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok, dünya çapında, özellikle gençler arasında hızla yayıldı.

Popüler uygulamayla ilgili gizlilik ve güvenlik politikaları Avrupa Birliği'nin gündeminde.

Avrupa Komisyonu, şirketin ticari uygulamalarını ve politikasını gözden geçirmesi için TikTok ve ulusal tüketici gruplarıyla resmi bir diyalog başlattı.

Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, COVID-19 salgınının getirdiği daha fazla dijitalleşmenin özellikle savunmasız tüketiciler için yeni riskler yarattığını söyledi. Birlik politikalarınca gizli reklamlarla çocukları ve reşit olmayanları hedeflemenin yasak olduğunu vurguladı.

TikTok kendini savundu

TikTok'tan yapılan açıklamada "Genç kullanıcılarımızı korumak için, tüm 16 yaş altı hesaplarını gizli hale getirmek ve doğrudan mesajlaşmaya erişimlerini devre dışı bırakmak da dahil olmak üzere bir dizi adım attık." denildi. Sosyal medya platformunda, 18 yaşın altındaki kullanıcıların sanal hediyeler satın alma ve göndermesinin de yasak olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca, bu yaş grubundakilere doğrudan hitap eden reklamları yasaklayan katı politikaların olduğunun altı çizildi.

