Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Putin ve Lukaşenko, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Ryanair'e ait yolcu uçağının 23 Mayıs'ta bomba ihbarı üzerine Belarus'a acil iniş yapması meselesine değinen Lukaşenko, bazı ülkelerin bu olaya "duygusal" yaklaştığını vurguladı.

Lukaşenko, Belarus devlet havayolu şirketi Belavia için Avrupa hava sahasının kapatıldığına dikkati çekerek, "Belavia'nın uçak olayı ile hiç ilgisi yok. Belavia şirketinin bununla ne ilgisi var? Bu olayda Belavia uçakları yoktu." dedi.

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Ağustos 2020'de protesto gösterilerinin yapıldığını hatırlatan Lukaşenko, "Belarus'ta geçen yıl ağustos ayında olduğu gibi durumu sarsma girişimleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, 2012’de askeri kargo taşıdığı şüphesiyle Moskova’dan Şam’a giden Suriye’ye ait yolcu uçağının Türkiye'de mecburi iniş yaptığını anımsatarak, "Uçağı indirdiler, incelediler. Kimse bağırmadı. Bu egemenlik hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Ryanair'e ait yolcu uçağı meselesiyle ilgili Moskova'dan uçan Eski Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales'ın uçağının 2013'te Viyana'ya inmeye zorlandığını anımsatarak, bu olaya kimsenin tepki vermediğine dikkati çekti.

Rusya ve Belarus arasındaki ilişkilere de değinen Putin, "Rusya, yılın ilk çeyreğinde Belarus’un kilit ticari ortağı kalmaya devam ediyor. İkili ticaret hacmi yüzde 18,4 büyüdü. Bu çok güzel bir gelişme. Bunun korunması önemlidir." ifadelerini kullandı.