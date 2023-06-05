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Dünya
AA 05.06.2023 15:26

İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı, 22 Filistinliyi de gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 22 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı, 22 Filistinliyi de gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı iki beldeye baskın düzenledi.

Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine, İsrail güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz, ses bombası, gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Olayda biri eline isabet eden ses bombasıyla, diğeri de kauçuk kaplı metal mermiyle olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da 22 kişiye gözaltı

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15'i aynı beldeden olmak üzere 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri bu sabah Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, "Gözaltına alınan 15 Filistinli yaklaşık 24 gündür işgal güçleri tarafından abluka altında tutulan Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir Beldesinden." ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

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