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Dünya
AA 05.06.2023 13:43

Kazakistan’ın en büyük bayrağı göndere çekildi

Kazakistan’da "4 Haziran Devlet Sembolleri Günü" dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında başkent Astana’da ülkenin en büyük bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

Kazakistan’ın en büyük bayrağı göndere çekildi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, devlet bayrağını göndere çekme ve harp okullarından başarıyla mezun olan askerlere subay rütbelerini takdim etme törenine katıldı.

Cömert Tokayev, burada yaptığı konuşmada, devletin gök mavisi bayrağı, arması ve milli marşının ülke egemenliğinin başlıca nişanları olduğunu vurguladı.

Kazakistan’ın en büyük bayrağı göndere çekildi

Zor zamanlarda bir bayrağın altında toplanabilen millet olduklarına dikkati çeken Tokayev, “Halkımız, egemenliğine kahramanlığı ve büyük emeği sayesinde ulaştı. Bayrağımızı ebedi dalgalandırmak için çok çalışmalı ve birliğimizi korumalıyız.” dedi.

Tokayev, devletin ana sembollerini hedef alan herhangi bir saygısızlığa izin vermeyeceklerini ve dolayısıyla bu sene itibarıyla cezasını ağırlaştırdıklarını belirterek, “Her yıl ülkemizin en büyük bayrağı altında genç subaylarımıza askeri rütbelerini takdim ediyoruz. Bayrağımızı gözümüz gibi korumak ortak emanetimiz. Sizlerin halkımıza gönülden hizmet edeceğinizden eminim.” değerlendirmesini yaptı.

Kazakistan’ın en büyük bayrağı, 2009’da Astana’daki “Atameken” etno-anıt kompleksinin önünde göndere çekilmişti. Bayrak, söz konusu tarihten itibaren "4 Haziran Devlet Sembolleri Günü" kutlama etkinlikleri kapsamında her yıl yenilenerek, bizzat Cumhurbaşkanının katılımıyla törenle göndere çekiliyor.

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