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Dünya
AA 05.06.2023 12:51

Lübnan Meclisi cumhurbaşkanı seçimi için 5 ay aradan sonra yeniden toplanacak

Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için yaklaşık 5 ay aradan sonra, 14 Haziran'da yeniden bir araya gelecek.

Lübnan Meclisi cumhurbaşkanı seçimi için 5 ay aradan sonra yeniden toplanacak
[Fotograf: AA]

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, cumhurbaşkanı seçimi için yapılacak oturuma ilişkin yaptığı açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamaya göre Berri, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı'nın seçimi için Meclis'in 14 Haziran'da toplanmasına karar verdi.

Meclis son oturumunu 19 Ocak'ta yaptı

Lübnan Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçimi için son olarak 19 Ocak'ta 11. oturum düzenlenmiş ancak Hristiyan olma şartı bulunan adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamamıştı.

Mecliste, 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen toplantıya, 128 milletvekilinden 111'i katılmıştı.

Adaylardan Mişel Muavvad 34, İsam Halife 7, Ziyad Barud 2, Salah Hanin 1 oy alırken 67 oy da geçersiz sayıldı. Buna göre, hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamamıştı.

Franciyye ve Azur yarışacak

Lübnan'daki Hizbullah ve Emel Hareketi, Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye'yi destekliyor.

Muhalif bağımsız milletvekilleri ve Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi Partisi ise bir dönem ülkede Maliye Bakanlığı yapan Uluslararası Para Fonu (IMF) Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Cihad Azuri'yi destekleyeceklerini duyurdu.

Meclis'in 12. oturumunda yarışın, isimleri ilk kez oylamaya sunulacak Franciyye ile eski Maliye Bakanı Cihad Azuri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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