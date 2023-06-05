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Dünya
AA 05.06.2023 10:41

Senegal'deki protestolarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'ya hapis cezası verilmesinin ardından çıkan olaylarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

Senegal'deki protestolarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Antoine Diome, başkent Dakar'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da başlayan protestolar sonrası bazıları siyasi parti üyesi olmak üzere yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hafta sonu ülkedeki tansiyonun düştüğünü ifade eden Diome, protestolarda "dış güçlerin etkili olduğunu ve ülkesinin saldırı altında olduğunu" ileri sürdü.

Bakan Diome, protestocuların altyapı tesislerine zarar verip tahrip ettiğini dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

İletişim Bakanlığı, nefret içerikli söylemlerin yayılmasını önlemek amacıyla mobil internet erişimine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde, 16 kişi hayatını kaybetti, 360 kişi yaralandı.

Sonko, 1 Haziran'da başkent Dakar'da görülen duruşmada, tecavüz suçlamasından aklanmış, gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ousmane Sonko ile yargılanan ve tecavüz olayının gerçekleştiği öne sürülen güzellik salonunun sahibi Ndeye Khady Ndiaye de "zinaya ve ahlaksızlığa zemin hazırlamak"tan 2 yıl hapse mahkum edilmişti.

Muhalif lider, suçlamaları reddetti

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunurken, partisi PASTEF, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğu belirtilerek parti destekçileri "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırmıştı.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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