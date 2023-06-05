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Dünya
AA 05.06.2023 09:41

Ukrayna: Rus ordusu ve Ukrayna birlikleri arasında son 24 saatte 29 çatışma yaşandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Lugansk ve Donetsk bölgelerinin tamamını ele geçirmeye çalışan Rus ordusuyla son 24 saatte 29 çatışma yaşandığını bildirdi.

Ukrayna: Rus ordusu ve Ukrayna birlikleri arasında son 24 saatte 29 çatışma yaşandı
[Fotograf: AA]

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusların dün gece Ukrayna topraklarına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun saldırılarda, seyir füzeleri ve İran menşeli "Şahed" insansız hava araçları (İHA) kullandığı aktarılan açıklamada, "Savunma kuvvetlerimiz 6 seyir füzeden 4'ünü, 8 İHA'dan 6'sını imha etti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, son 24 saatte Rusların 14 füze ve 40 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilerek, Rus güçlerinin Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine çoklu roketatarlarla 51 kez atış yaptığı belirtildi.

Sivillerin kullandığı yerlerin saldırılara maruz kaldığı ve sivil can kayıplarının olduğu bildirilen açıklamada, "Rus ordusunun ana çabası, Lugansk ve Donetsk bölgelerindeki işgali tamamlamaya çalışmaktır. Son 24 saatte 29 askeri çatışma yaşandı." ifadesine yer verildi.

Kupyansk, Liman, İvanivske ve Marinka yönlerindeki Rus saldırılarının püskürtüldüğü ileri sürülen açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya ve Herson yönlerinde savunma eylemlerine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna hava kuvvetlerinin, Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri 15 kez bombaladığı, Rusların 6 keşif İHA’sını imha ettiği belirtilen açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin Rusya’ya ait 3 komuta merkezini, 2 silah ve askeri teçhizat toplama alanını, 4 mühimmat deposunu, 2 uçaksavar füze sistemini ve 4 elektronik harp istasyonunu vurduğu iddia edildi.

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