Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2023 07:09

Suudi Arabistan, temmuzda günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gidecek

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, temmuz ayı için ülkesinin gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini, duruma göre bu kesintinin uzatılabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan, temmuzda günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gidecek
[Fotograf: AFP]

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının Avusturya'nın başkenti Viyana'da piyasa koşullarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında varılan "emsalsiz" anlaşmayla pazarın daha adil, görünür ve şeffaf olacağını ifade etti.

Ülkesinin temmuzda gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceği bilgisini paylaşan Bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

OPEC+ ülkelerinin fiyat endeksli hareket etmediğini aktaran Bakan Bin Selman, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

OPEC'ten söz konusu toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bu yılın sonuna kadar günlük üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmeyeceği, 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağı bildirildi.

Açıklamada, petrol pazarına ilişkin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) her iki ayda bir toplanacağı, 36. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın da 26 Kasım 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Petrol Brent Petrol Dolar Benzin
Sıradaki Haber
Çin'deki heyelanda ölü sayısı 19'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:16
"Sıfır Atık" projesi ile 62 milyar 200 milyon lira kazanç elde edildi
07:55
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
07:41
Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nin görüntülerini paylaştı
07:31
Cleveland'da alarm: İki haftada 30 çocuk kayboldu
07:35
Bilim insanları ilk kez uzay tabanlı Güneş enerjisini Dünya'ya aktardı
07:07
Çin'deki heyelanda ölü sayısı 19'a yükseldi
Meteoroloji'den 14 ile "sarı", 2 ile "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 14 ile "sarı", 2 ile "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ