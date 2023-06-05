ABD'de okul raporu: Cinsel saldırıda bulunan öğretmenler korunuyor

Muhafazakar bir düşünce kuruluşu olan Defence of Freedom Enstitüsü'nün raporu, ülke çapındaki devlet okullarında öğrencilere cinsel tacizde bulunmakla suçlanan öğretmenlerin başka okullara naklediliğini ve tacizin devam ettiğini ortaya koydu.

Devlet Sorumluluk Bürosu tarafından daha önce yapılan bir araştırmaya atıfta bulunan raporda, öğretmenlerin işten çıkarılmasının okul bölgeleri için maliyetli bir süreç olabileceği belirtildi.

Bu nedenle, ilçeler genellikle sendikalarla gizlilik anlaşmaları müzakere ediyor; bu anlaşmalar sayesinde bir öğretmen, temiz bir sayfayla başka bir okula nakledilmeden önce disiplin cezasından kaçınmak için istifa edebiliyor veya rütbesi düşürülebiliyor.

İstismarla suçlanan ortalama bir çalışan, yasal sonuçlarla karşılaşmadan önce üç farklı okul bölgesine gönderiliyor ve bu süre içinde 73 kadar çocuğu taciz edebiliyor.

Raporda, bu sistemin cinsel saldırıların çoğalmasına izin verdiği iddia edildi.

En son Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2015-2016'da 9 bin 649, 2017-2018 öğretim yılında okullarda 13 bin 799 cinsel şiddet ve 685 tecavüz veya tecavüze teşebbüs vakası kaydedildi.

Raporda vurgulanan bir vakada, Florida'daki bir lisede yaratıcı yazarlık öğretmeni, 2004 yılında genç kızları taciz etmeye başladı. Öğretmen 2011 yılında tavsiye ile başka bir okula transfer edildi.

Birden fazla davaya göre, öğretmen yeni okulda en az üç kızı taciz etti ve sonunda 2016'da bir kurban polise gittiğinde tutuklandı.

Geçen Mart ayında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.