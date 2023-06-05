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Dünya
BBC 05.06.2023 06:30

100 yıl önce soyu tükenen kelebek, yeniden ortaya çıktı

Siyah damarlı beyaz kelebekler, İngiltere'de 100 yıl önce soyu tükenen türler listesine eklendi. Ancak Londra'nın yakınlarındaki çayırlarda bu nadir kelebek türüne şimdilerde yeniden rastlanabiliyor.

100 yıl önce soyu tükenen kelebek, yeniden ortaya çıktı

Siyah damarlı kelebekler Londra'nın güneydoğusundaki çayırlarda ve çalılık bölgelerde, az sayıda da olsa görülmeye başlandı.

Uzman olmayanlar, bu türü kolaylıkla, lahana kelebeği denen ve yaz aylarında yaygın şekilde görülen beyaz kelebek türüyle karıştırabilir.

Ancak İngiltere'de siyah damarlı beyaz kelebeklere çok uzun yıllardır kimse rastlamadı.

Bu tür, 1660-1685 yılları arasında hüküm süren Kral 2. Charles döneminde, İngiltere'deki türler arasında ilk kez listelendi. 1925'te ise ülkedeki varlığının resmen sona erdiği belirlendi.

Son günlerde bu kelebek türü, Londra'nın hemen kıyısında, en sevdiği yaşam alanı olan alıç ve kuş eriği ağaçları çevresinde görülüyor.

İsimlerinden anlaşıldığı gibi bu türün üyeleri, kanatlarında belirgin siyah damarlara sahip.

İngiltere'deki kelebek türlerini ve popülasyonlarını gözlemleyen Butterfly Conservation (Kelebek Koruma) adlı vakıf, bu kelebek türünün doğaya yeniden salınmış olabileceğini belirtiyor. Ancak bunun kim tarafından ve neden yapıldığı bilinmiyor.

Vakıf, türün yeniden görülebilmesinin hoş karşılandığını ancak bunun, soyu tükenen bir canlının kendiliğinden yeniden ortaya çıkması anlamına gelmediğini ekliyor.

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