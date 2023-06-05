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Dünya
Independent 05.06.2023 07:24

Cleveland'da alarm: İki haftada 30 çocuk kayboldu

ABD'de polis yetkilileri, Mayıs ayının ilk iki haftasında Cleveland'da iki düzineden fazla çocuğun kaybolduğunu söyleyerek, bölgedeki "olağanüstü" kaybolma dalgasıyla ilgili alarm verdi.

Cleveland'da alarm: İki haftada 30 çocuk kayboldu

Newburgh Heights Polis Şefi John Majoy, 2 ve 16 Mayıs tarihleri ​​arasında en az 27 çocuğun kaybolduğunu bildirdi.

Cleveland Missing Örgütünün Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapan polis şefi, 2023'te 12-17 yaş arası çocukların kaybolmalarının "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığı konusunda uyardı.

Fox News'e konuşan Majoy, "Nedense 2023'te normalde gördüğümüzden çok daha fazlasını gördük ki bu kısmen endişe verici çünkü bu çocukların bazılarına ne olduğunu, insan ticareti kurbanı mı olduklarını, yoksa çete faaliyetlerine ya da uyuşturucuya mı karıştıklarını bilmiyoruz" dedi.

Mayıs ayı ortası itibariyle Cleveland'da toplam 56 aktif kayıp çocuk vakası vardı.

Majoy, 33 yıllık kariyerinde hiç bu kadar yüksek sayıda kayıp çocuk görmediğini vurguladı.

"Burnumuzun dibinde işlenen sessiz bir suç” dedi.

Majoy, gençlerin çaresiz kaldıklarında koruma için araba çalma ve soygun gibi suçlara başlamalarına yol açan çetelere katıldıklarını, bedenlerini sattıklarını ya da uyuşturucu kullandıklarını sözlerine ekledi.

Cleveland ve Ohio'nun kuzeyindeki diğer bölgelerde artan kayıp vakalarıyla mücadele etmek amacıyla ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti mayısta "Sizi Bulacağız Operasyonu"nu başlattı.

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