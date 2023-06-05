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Dünya
AA 05.06.2023 09:54

Haiti'deki selde en az 15 kişi öldü

Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 8 kişi kayboldu, 15 kişi öldü.

Haiti'deki selde en az 15 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 13 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 bin 400'den fazla ev hasar görürken, ilk belirlemelere göre 8 kişi kayboldu, 15 kişi de hayatını kaybetti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.

Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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