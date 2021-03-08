Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu baskınlarda 12 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Dakkus bölgesi ile Şuafat Mülteci Kampı'ndan 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.