COVID-19 kabusu yeni varyantlarla bir azalıp bir artarken, ABD’den gelen yeni dalga haberleri tedirginlik yarattı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, ABD'de Ocak sonu ve Şubat başındaki ani düşüş yerini yükselişe bırakacak.

Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Önleme Merkezi direktörü Michael Osterholm, "Bu virüsün şu anda olduğundan daha harika bir ortam yaratması mümkün olamazdı" diyor.

Teksas ve Missisipi tepkisi

Tam bir açılmayla ve maske yasaklarının kaldırılmasıyla gündem olan Teksas ve Missisipi eyaletleri de tedirginlik yaratıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Bu hayal kırıklığı yaratıyor, ancak şaşırtıcı değil. Bu, tutarlı ve koordineli bir tepki gerektiren küresel bir krizdir " demişti.

Uzmanlar, bilimin önerdiğinden daha hızlı bir şekilde açılmanın felakete yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Aşılama artıyor

CDC verilerine göre, Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan üç aşının toplam 107 milyon dozu, ülke genelindeki eyaletlere sevk edildi.

Aşı tereddütleri yaşamanın sakıncalarına değinen uzmanlar aşılamanın artmasıyla iyi sonuçlara varılabileceğine inanıyor.