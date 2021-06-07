Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 17 Filistinliyi daha gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 7, Batı Şeria'da da 10 Filistinli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Beytüllahim'e bağlı El-Hıdır beldesinden 2 yaralı Filistinli gencin de bulunduğu aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: İsrail Batı Şeria Kudüs
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