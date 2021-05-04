Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla 13 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.
Baskınlarda Batı Şeria'da 8, Doğu Kudüs'te 4'ü Ebu Asab ailesinden 5 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.
İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Ebu Asab ailesine ait eve gözaltı için yaptığı baskında bazı aile üyelerini darbettiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
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