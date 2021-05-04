Yetkililer, ölenler arasında Trinamool Kongre Partisi (TMC) ve Hindistan Halk Partisi (BJP) destekçilerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Şiddet olaylarıyla ilgili sükunet çağrısı yapan TMC lideri Mamata Banerjee, "Bengal, barışsever bir yerdir. Seçimler süresince bazı hararetli anlar olsa da sakinlik hakimdi. BJP birçok kez zulüm yaptı. Ama ben herkesi sükunete davet ediyorum. Şiddete izin vermeyin." dedi.

BJP eyalet lideri Dilip Ghosh, Banerjee'nin sükunet çağrısına cevaben "Mamata'nın uzlaşı çağrısı iyi bir şey. Sükunet sağlanmazsa protestolara devam edeceğiz. Seçimi kazanmasına rağmen TMC neden şiddeti sürdürüyor?" yorumunu yaptı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Batı Bengal eyaletinde seçimleri 3'üncü kez Mamata Banerjee liderliğindeki TMC kazandı.

Eyalette 10 Nisan'da iki farklı seçim noktasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Eyalet, daha önceki seçimlerde de şiddet olaylarına sahne olmuştu.