Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsviçreli diplomat, İran'da yaşadığı binadan düşerek hayatını kaybetti
[Tahran | Fotoğraf: AP]
İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğinde çalışan Başkatibin, evinin bulunduğu 20 katlı binanın 17'nci katından düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.
Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İsviçreli üst düzey diplomatın İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Kamraniye bölgesinde yaşadığını belirtti.
Diplomatın Silve B. adında 52 yaşında bir kadın olduğunu aktaran Halidi, cesedin adli tıpa sevk edildiğini ve olayın nedeninin araştırıldığını bildirdi.
Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İran ile ABD arasında temaslar, İsviçre üzerinden sağlanıyor.
Etiketler: İran
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