Restorana, sahibinin borcunun bulunduğu gerekçesiyle gelen çete üyeleri, hamam böceklerini attıktan sonra kaçtı.

Saldırı sırasında bir etkinlik dolayısıyla restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı "şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırının “Bamboo Union” isimli organize suç çetesi tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.