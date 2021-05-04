Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çete hesaplaşması: Restorana binden fazla hamam böceği attılar
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Tayvan’ın başkenti Taipei'de bir restorana, çete hesaplaşması nedeniyle binden fazla hamam böceğinin kullanıldığı saldırı düzenlendi.
Restorana, sahibinin borcunun bulunduğu gerekçesiyle gelen çete üyeleri, hamam böceklerini attıktan sonra kaçtı.
Saldırı sırasında bir etkinlik dolayısıyla restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı "şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırının “Bamboo Union” isimli organize suç çetesi tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.
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