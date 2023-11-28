İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun 7 Ekim'de başarısız olduğunu söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in kuzeyinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara hazır olduğunu söyleyen Halevi, çatışmalara verilen "insani ara"yı hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla kullandıklarını dile getirdi.

Halevi, İsrail ordusunun Gazze'deki esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar durmayacağını aktardı.

Ordunun, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısına ilişkin planları hakkında istihbarat sahibi olduğuna ancak üst düzey subayların astlarının uyarılarını büyük ölçüde görmezden geldiğine ilişkin bazı haberlere ilişkin Halevi, Gazze'ye yönelik saldırılardan sonra her şeyin soruşturulacağını ifade etti.

Askeri İstihbarat Müdürlüğü dahil olmak üzere İsrail ordusunun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineleyen Halevi, buna ilişkin ciddi soruşturmalar olacağını ancak şu an için Gazze'ye yönelik saldırılara odaklanmaları gerektiğini savundu.