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AA
HABER GİRİŞ
19.12.2023 21:19
, 19.12.2023 21:20
SON GÜNCELLEME
19.12.2023 21:20
İsrail, Gazze'nin er-Rimal Mahallesi'ni vurdu: En az 50 ölü
Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi öldürüldü.
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
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ETİKETLER
Gazze
İsrail
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