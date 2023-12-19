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Dünya
AA 19.12.2023 21:17

Danimarka, Ukrayna'ya 264 milyon dolar değerinde savunma desteği verecek

Danimarka, Ukrayna'ya savunma alanında 264 milyon dolar değerinde destek vereceğini duyurdu.

Danimarka, Ukrayna'ya 264 milyon dolar değerinde savunma desteği verecek
[Fotograf: TRT Haber]

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Ukrayna'ya CV90 zırhlı muharebe araçları vermesine katkı olarak Kopenhag yönetimi Ukrayna'ya 264 milyon dolar tutarında savunma desteği verecek.

Açıklamaya göre, hükümet, İsveç yönetimi ile birlikte Ukrayna'ya CV90 desteğinin yanı sıra "ilave tank üretimini" finanse etmeye karar verdi.

264 milyon dolar değerindeki desteğin yedek parça, mühimmat ve teslimat sonrası bakımın da finanse edilmesini içerdiği ifade edilen açıklamada, bu adımın "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini" desteklemeyi sürdürme yönündeki ortak kararlılığı gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Ukrayna'ya verilmesi kararlaştırılan CV90 zırhlı muharebe araç sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 19 Ağustos'ta yaptığı görüşmede, CV90 zırhlı muharebe araçlarını beraber üretme kararı alınmıştı.

İsveç hükümeti, 11 Aralık'ta Ukrayna'ya 1,4 milyar kron (134 milyon dolar) tutarında para yardımı yapacağını duyurmuştu.

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