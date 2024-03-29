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Dünya
AA 29.03.2024 20:19

İsrail: Gazze'deki çatışmalarda bir subayımız öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir subayının öldüğünü, 16 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail: Gazze'deki çatışmalarda bir subayımız öldürüldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda komando birliğinde subay Alon Kudriashov'un yaşamını yitirdiği, 16 askerin de yaralandığı belirtildi.

Son ölümle Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 254'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere öldüğü açıklanan İsrail askerlerinin sayısı 598'e yükseldi.

Bu dönemde yaralanan asker sayısı da 3 bin 165'e çıktı.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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