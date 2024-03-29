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Dünya
AA 29.03.2024 19:09

İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'a karşı saldırıları artıracağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'a karşı saldırılarını artıracaklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'a karşı saldırıları artıracağız
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Safed'deki Kuzey Ordu Komutanlığında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gallant'ın söz konusu açıklamaları, İsrail'e ait insansız hava araçlarının Lübnan'ın Sur kentinin Bazuriye beldesi yolu üzerinde bir araca düzenlediği saldırıda Hizbullah mensubu Ali Abd Hasan Naim'in öldürülmesi ve savaş uçaklarının Suriye'nin Halep vilayetindeki uluslararası havalimanı ile savunma fabrikalarını hedef aldığı iddia edilen saldırıların ardından geldi.

İsrail'in Hizbullah'a karşı "savunma pozisyonunun artık takibe dönüşeceğini" dile getiren Gallant, "Beyrut'ta, Şam'da ve daha uzak yerlerde örgütün faaliyet gösterdiği her yere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da oluşan zararların sorumlusunun Hizbullah ve öldürülen mensuplarının sorumlusunun da Hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah olduğunu savunan Gallant, İsrail ordusunun "(Hizbullah'a karşı) harekatı genişleteceğini ve kuzeydeki saldırı oranını artıracağını" kaydetti.

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