Rusya Moldovalı diplomatı sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lipian Dariy’in Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Açıklamada, Moldova’nın 19 Mart’ta ülkedeki bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararının protesto edildiği ifade edildi.

Moldova’nın Moskova’daki büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğinin Büyükelçi Dariy’e aktarıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu diplomatın ülkeyi terk etmesinin istendiği vurgulandı.

Moldova, ülkenin Transdinyester bölgesinde Rusya'daki devlet başkanı seçimi için sandık kurulması nedeniyle bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Moldova'daki Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester’e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.