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Dünya
AA 29.03.2024 18:50

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 9'a çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 9'a çıktı
[Fotograf: Reuters]

Rusya'da Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

Terör saldırısına katılmakla suçlanan Tacikistan kökenli Nazrimad Lutfulloi'nin 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

Lutfulloi'nin, terör saldırısının yapıldığı günün ertesi Crocus City Hall yakınında kimlik sorgusu sırasında polise karşı koyması üzerine yakalandığı ifade edildi.

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Mahkeme, daha önce doğrudan saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov ile diğer şüpheliler Aminçon ve Dilovar İslomov kardeşler ile babaları İsroil İslomov'un ile Kırgızistan kökenli Rus vatandaşı Alişer Kasimov’un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar vermişti.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

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Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

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