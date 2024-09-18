İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okulu bombaladı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı İbn el-Heysem Okulunu bombaladı.

Saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın, 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sağlık alanından kaynaklar da hayatını kaybeden 8 Filistinlinin naaşlarının yaralılarla beraber el-Ehli Baptist Hastanesine getirildiğini, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunduğunu kaydetti.

İsrail savaş uçağının, roketlerle İbn el-Heysem Okulunun binalarından birini hedef aldığını paylaşan görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının attığı roketlerin binanın üst katından girip zemin katta patladığını ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı odalarda büyük bir yıkıma yol açtığını anlattı.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı birçok okulu hedef alarak çok sayıda kişiyi öldürdü.

İsrail güçleri, 11 Eylül'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı El-Cauni Okulu'nu bombalamış, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıda 6 BM personelinin de öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.